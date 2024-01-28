شكرا لقرائتكم خبر عن متى تستخدم المضادات الحيوية للعلاج ؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية : تستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط ​ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات مثل معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والأنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.

ووجهت هيئة الدواء المرضى بتجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط وقالت : البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية.

وتابعت: يعنى إحنا اللى نقدر بوعينا نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ عشان كده لازم تكمل جرعة المضاد الحيوى اللى وصفها لك الطبيب حتى النهاية.​​وأضافت هيئة الدواء المصرية أنه يجب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​​_ وتابعت : استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوى يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالى المضاد الحيوى يكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد. ​​​_ وقالت أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب.