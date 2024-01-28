شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سويلم وشوشة يتفقدان محطة رفع السلام المغذية لمشروع تنمية شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة تفقدية لمحطة رفع السلام 4 والتي تُعد أحد المحطات الرئيسية الواقعة على مسار ترعة الشيخ جابر لتُغذى مشروع تنمية شمال سيناء بالمياه اللازمة لأعمال الرى، وتتكون المحطة من 10 وحدات رفع ( 8 وحدات أساسية + 2 وحدة احتياطية ) وبتصرف 21 متر مكعب/ ثانية/ وحدة .

وتفقد محطة مأخذ رقم 3 والتى تم نهو تنفيذها بنسبة 100% ، وتخدم زمام قدره 2700 فدان ، كما تفقدا محطة مأخذ رقم 10 والجارى تنفيذها بنسبة 36% ، وتخدم زمام قدره 11800 فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، ووجه سويلم بسرعة اتخاذ اللازم لنهو الأعمال في محطة المأخذ مع مراعاة ضبط الجودة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة تمهيداً لتشغيل المأخذ وضخ المياه اللازمة لأعمال الرى .

وتفقد محطة رفع رقم 16 الواقعة على المسار رقم 2 الآخذ من محطة بحر البقر ، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى 35% حتى تاريخه ، بالإضافة لتفقد أعمال التبطين الجارية بطول 3 كيلومتر من المسار رقم 2 الآخذ من محطة بحر البقر .

ووجه سويلم بمراعاة ضبط الجودة أثناء تنفيذ أعمال التبطين لضمان عدم حدوث شروخ بالخرسانة تؤثر مستقبلاً على إمرار التصرفات المائية بالمسار والموجهة لمناطق الإستصلاح بوسط سيناء .

وتفقد سويلم و شوشة أيضاً محطة رفع رقم 1 الواقعة على المسار رقم 1 الآخذ من محطة بحر البقر ، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى 95% حتى تاريخه، كما تفقد منطقة جنوب شرق القنطرة ، حيث تم زيارة أحد المزارع بالمنطقة والتي تستخدم نظم الرى الحديث وتقوم بزراعة الزيتون والنخيل والموالح ، حيث أشاد سويلم بهذه المزرعة والتي تُعد نموذجاً ناجحاً لترشيد المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه بإنتاج أعلى إنتاجية محصولية باستخدام أقل كمية من المياه.