شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء: دراسة لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون لتنفيذ الرى الذكى والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية العلمية للاستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتحت رعاية الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وجامعة الملك سلمان الدولية وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي
وأكد عميد كلية الزراعات الصحراوية أنه من منطلق دور الجامعة لكونها من الجيل الرابع في خدمة المجتمع سوف تقوم الجامعة ومركز بحوث الصحراء بتنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية وخريجي المدارس الفنية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء و التجمعات التنموية والمزارعين بها لتحسين وتطوير منظومة الرى بمزارعهم ومن بعد تعمم علي مستوى الجمهورية.
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