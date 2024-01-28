شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء: دراسة لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون لتنفيذ الرى الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق برئاسة الدكتور عبدالغني الجندى عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان الدولية والدكتور إبراهيم أبو السعد بكلية الزراعات الصحراوية، والدكتور عمرو خيرى، أستاذ باحث بمركز بحوث الصحراء والدكتور ايهاب زغلول- رئيس محطة جنوب سيناء التابع لمركز بحوث الصحراء، والدكتور أحمد زاهر- بمعهد بحوث الهندسة الزراعية مركز البحوث الزراعية - بإجراء دراسة بحثية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون باستخدام جهاز Sapflow لتطبيقها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لتنفيذ خطط الدولة بإدخال منظومة الرى الذكي بمشروعات مصر القومية لاستصلاح واستزراع 4 ملايين فدان، وقد تم تقدير الاستهلاك المائي الفعلي لإدارة المنظومة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم انتاجية وحدة المياه.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية العلمية للاستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتحت رعاية الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وجامعة الملك سلمان الدولية وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي

وأكد عميد كلية الزراعات الصحراوية أنه من منطلق دور الجامعة لكونها من الجيل الرابع في خدمة المجتمع سوف تقوم الجامعة ومركز بحوث الصحراء بتنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية وخريجي المدارس الفنية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء و التجمعات التنموية والمزارعين بها لتحسين وتطوير منظومة الرى بمزارعهم ومن بعد تعمم علي مستوى الجمهورية.