شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لذوى الإعاقة ينظم ورشة تمكين أصحاب الهمم وذويهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة ظهر اليوم، بالتعاون مع محافظة البحيرة ورشة "تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم" بمكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة، ويأتى ذلك استكمالًا لفعاليات مبادرة "أسرتى قوتي" التى أطلقها المجلس العام الماضى بهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى كافة محافظات الجمهورية، كما يأتى فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.

من جانبها صرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة؛ أن مبادرة "أسرتى قوتي" تعتمد على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018، وتعريفهم بإجراءات تلقى الخدمات من كافة الجهات التى تعمل على تقديمها، والمحور الثانى يعتمد على الدعم النفسى والإرشاد الأسرى الذى يتم من خلال الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ولافتة أن الأسرة هى أساس هذه المبادرة لأنها البيئة الحاضنة ومحصلة كل التأثيرات فى الفرد.

أوضحت فى بيان صحفى صادر عن المجلس؛ أن المبادرة القومية "أسرتى قوتي" ستستمر حتى عام 2025، لافته إلى أن المبادرة تستهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر.

أشارت أن المجلس حريص على دعم الأُسر المصرية، وإجراء لقاءات دورية بينهم وبين مقدمى الخدمات المختلفة للتعرف على إجراءات الحصول على هذه الخدمات، ورصد العقبات التى تحول دون حصولهم عليها، وكذلك العمل على تشبيكهم مع مقدمى الخدمة.

ووجهت "المشرف العام على المجلس" للدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة على التنسيق الدائم والتعاون المثمر مع المجلس فى خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، كما وجهت الشكر لمكتبة مصر العامة على استضافتها لورشة اليوم.

ومن جهتها قال أحمد صبرى مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور؛ أن مكتبات مصر العامة بمحافظة البحيرة مطبق بها كود الإتاحة بشكل كبير، لافتًا إلى أن اشتراكات المكتبة مجانية للأشخاص ذوى الإعاقة.

أضاف "مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور" خلال كلمته بالورشة، أن المكتبة أتاحت العديد من الدورات التدريبية المجانية للأشخاص ذوى الإعاقة كدورات اللغة الإنجليزية، وكذلك عدد متنوع من الأنشطة الثقافية وأنشطة التمكين، إلى جانب تعليمهم لغة الإشارة، وتدريبهم على المشغولات اليدوية، لافتًا إلى أنه يوجد قاعة مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة بالمكتبة.

ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة؛ أن وزارة التضامن لا تدخر جهدًا فى خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث وفرت الوزارة الدعم المادى "كرامة" لهم، وخصصت لكل أسرة بحد أقصى كارت واحد من الدعم المادى "تكافل"، وثلاثة كروت من الدعم المادى "كرامة"، لافته إلى أن الوزارة قامت برفع قيمة الدعم المادى من 450 إلى 560 جنيها.

أوضحت مدير مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة البحيرة خلال كلمتها بالورشة؛ أن وزارة التضامن هى الجهة المنوطة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة ممن تم توقيع الكشف الطبى عليهم من قبل وزارة الصحة وصدر لهم تقرير طبى باستحقاقهم لهذه البطاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أعفت أصحاب الإعاقات الشديدة من إجراء القومسيون الطبى، واقتصرت حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة فى إجراءين الأول تقديم تقرير طبى معتمد من مستشفى حكومية أو إحدى المستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة، والثانى التقييم الوظيفى.

أشارت إلى محافظة البحيرة بها 10 مراكز تأهيل، وسيتم افتتاح اثنين آخرين خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن برنامج "وعي" يحتوى على ١٢ محور من ضمنهم محور التدريب على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أن وزارة التضامن تعمل على إنشاء مركز التأهيل الشامل الذى يحتوى على وحدات التدريب على لغة الإشارة وطريقة برايل، وهو مازال تحت الإنشاء حتى الآن.

ومن جهة أخرى قال الدكتور هانى الجميعى وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة؛ أن هناك ٣٨ قسم للعلاج الطبيعى بالبحيرة، وسيتم إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية بكفر الدوار، لافتًا أنه قام بعمل استثناء للأم العاملة فى المستشفيات الحكومية من الحاضنين لشخص ذوى إعاقة من القرار الذى يمنع ندب أى كادر طبى من المستشفيات الحكومية للوحدات الصحية، حتى يكون من حقها العمل بالقرب من محل سكنها.

أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة خلال كلمته بالورشة؛ أنه جارى إنشاء مستشفى للعلاج الطبيعى فى قرية "نديبة" بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

الجدير بالذكر أن ورشة "تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم" جاءت بحضور أحمد صبرى مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة البحيرة، والدكتور هانى الجميعى وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، ومن جانب المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة محمد سرى المنسق الإعلامى للمجلس، وأحمد حسن ومحمد شوقى من التنفيذيين بالمجلس، أدارت الورشة أسماء أبو سريع منسق عام مبادرة "أسرتى قوتي" بالمجلس.