وزير العمل: هدفنا إصدار قانون عمل يرسخ ثقافة الحقوق والواجبات

القاهرة - سامية سيد - التقى حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وذلك بمقر "اللجنة" فى "المجلس"، لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير حرصه على التواصل مع النواب، لبحث قضايا العمل، والتشريعات والبرامج والخطط التى تخص "طرفى العمل والإنتاج".. وبحسب بيان صحفى عن وزارة العمل رحب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بـ " الوزير" والوفد المرافق له، موجهين الشكر والتقدير له لحرصه على حضور هذا اللقاء والتواصل مع نواب البرلمان لمناقشة وبحث أهم الملفات التى تخدم المواطن المصرى.

وقال الوزير إن "الوزارة"، تعقد اجتماعات مع "اللجنة القانونية"، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب فى إصدار وإقرار " قانون جديد" يعالج القصور فى القانون الحالى. وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعى فى مجال العمل، والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات..

وأشار الوزير إلى حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسى ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، قال أن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابى إدرايا فقط، وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أى سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى أن الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هى الجهاز المركزى للمحاسبات. موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية، كشركاء فى العمل والتنمية.