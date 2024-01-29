شكرا لقرائتكم خبر عن جناح "معلومات الوزراء" بمعرض الكتاب يستقبل وفدا من مكتبة الكونجرس الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 وفدًا من مكتبة الكونجرس الأمريكية بحضور دكتور راستين زركر؛ مدير المكتب الإقليمي لمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة، وخلال الزيارة تم استعراض أبرز إصدارات المركز.

كما تم استعراض عدد من الإصدارات بتقنية الميتافيرس، بالإضافة إلى عرض تطبيقات المركز المختلفة التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي.

كما استقبل المركز عددًا من الشخصيات البارزة جاء على رأسهم، دكتور أحمد حلمي، رئيس إدارة البحوث بمجلس الشيوخ واللجان الفرعية، والإعلامي محمد مصطفى شردي، و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة الفرعونية للأوراق المالية بالبورصة، وخلال تلك الزيارات تم استعراض عدد من إصدارات المركز المختلفة بتقنية الميتافيرس، وعرض عدد من التطبيقات والمواقع المختلفة الخاصة بالمركز، وقد لاقت كافة الإصدارات استحسان الزوار، وكذلك الإشادة بإصدارة المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر على طريقة برايل.

ويدعو المركز كافة زوار المركز لزيارة جناحه الخاص رقم B36 صالة 3 للدخول في تجربة فريدة داخل إصداراته المختلفة بتقنية الميتافيرس، وكذلك التعرف على إصداراته المختلفة.