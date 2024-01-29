شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: أولوية مناقشات المرحلة الثانية للحوار الوطنى للملف الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الرئيس السيسى أكد على أن الملف الاقتصادى يحتاج منا وقفة أكثر جدية وتأنيا ومناقشات أكثر عمقا، وإن شاء الله المرحلة الثانية من الحوار الوطنى ستستأنف خلال أيام قليلة.

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الحوار الوطنى سيركز خلال هذه المرحلة على الموضوعات الاقتصادية، ونحن من جانبنا فتحنا الباب لتلقى وجهات النظر وأوراق العمل من جميع الأطراف المعنية لكل من له اهتمام بالشأن الاقتصادى لمدة أسبوعين تنتهى فى 11 فبراير.

ولفت المستشار محمود فوزى، إلى أن الحكومة أرسلت لمجلس الحوار الوطنى الرؤية الاستراتيجية لها وسيتم دراستها والتعليق عليها وسيكون هناك آراء أخرى وسيجتمع مجلس الأمناء وسنبدأ بعدها الجلسات وستكون الأولوية للموضوعات الاقتصادية دون إهمال باقى الملفات، موضحا أن الموضوعات الاقتصادية هى الحاكمة والضابطة لهذه الفترة.

تابع محمود فوزى، نحن دولة سيادة القانون ودولة المؤسسات، وهناك مؤسسات دستورية راسخة لها وظائف ولا يملك أحد الاقتراب من وظائفها، والحوار الوطنى والمؤسسات الدستورية كلها آليات وطنية للوصول إلى أفضل مصلحة للشعب المصرى.