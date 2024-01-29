شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: الجميع يريد أن يحظى بفرصة فى بناء الوطن من خلال الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى فعال يستطيع الوصول لنتائج خاصة عندما تحظى هذه النتائج بتوافق، ومهمتنا مساعدة الحكومة والبرلمان وفى نفس الوقت لا نصادر على حق الحكومة ولا نتدخل فى عملها لا هى ولا عمل البرلمان.

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الحوار الوطنى يبقى مظلة وآلية وطنية تجمع أفضل الكوادر وتستمع لأفضل الأفكار وتطرح أفضل الحلول الممكنة فى المجتمع المصرى دون إخلال بأى اختصاص دستورى لأى مؤسسة دستورية، والمؤسسات كلها لها احترامها والحوار الوطنى ليس بديلا لأى منها.

وذكر محمود فوزى أن مدة تلقى الأفكار والأطروحات ستنتهى من الاقتصاديين والقوى السياسية المختلفة يوم 11 فبراير وأتصور سنعقد اجتماعا أو اثنين للترتيبات وسننطلق بعدها، موضحا أن الحوار الوطنى أصبح مؤسسيا.

تابع محمود فوزى، هناك إلحاح شديد ورغبة ملحة من قوة كبيرة فى المجتمع ومتعددة للمشاركة الفاعلة فى إدارة الحوار الوطنى، وهى رغبة مطروحة على الحوار منذ فترة وسينظر إليها مجلس اللحوار لكيفية المشاركة الأوسع، وهناك قوى سياسية متفاعلة تساهم فى الأحداث والمسائل التى تجرى فى المجتمع وسيكون لها دور ومشاركتها الإيجابية سيكون محل تقدير واعتبار.

وأكد محمود فوزى أن هناك إقبال كبير ومشاركة على الحوار الوطنى، لانه أثبت فاعليته والكل يريد أن يحظى بفرصة بناء الوطن، مضيفا أن الحوار سيعمل على التوازى فى ملفاته ومخرجات المرحلة الأولى معتمد على تعديلات وعمل تشريعات، والحكومة أعلنت عن خطة متكاملة.

وأشار محمود فوزى إلى أن هناك الدفع بسرعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وسنعمل على جميع المحاور والمجال الحكومى.