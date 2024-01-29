شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى على موقع أردنى بالحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن الواقعة على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أمريكيين، وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية المتواجدة بهذا الموقع.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد - إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، معبرة في الوقت ذاته عن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت مصر على ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب، ونبذ كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة.

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