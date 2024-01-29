شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل إكسترا نيوز: فتح معبر رفح 114 يوما بكامل طاقته لإدخال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العريش استمرار فتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال أحمد عبد الرازق: معبر رفح البرى يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة منذ اليوم الأول وحتى الآن بعد مرور 114 يوما على الحرب على قطاع غزة، حيث تتحرك المساعدات الإنسانية بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطيني، ومعابر رفح وكرم أبو سالم والعوجة.

تابع مراسل إكسترا نيوز، خلال مداخلة لبرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن المركز اللوجستى فى العريش هو نقطة التقاء المساعدات الإنسانية القادمة من داخل مصر أو من خارجها برا وبحرا وجوا.

ولفت أحمد عبد الرازق إلى أن اليوم دخلت 5 شاحنات للوقود 4 للغاز وشاحنة واحدة للبنزين، والباقى تستكمل طريقها لنحو 40 كيلو متر لمعبر العوجة، كما يجد السائقون تعنتات من جانب الاحتلال الإسرائيلى، كما استقبل المعبر 16 سيارة إسعاف فلسطينية تحمل 29 مصابا و41 مرافقا.