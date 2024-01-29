شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يُدين هجوم مسلح على كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هجوم مسلح على كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية في اسطانبول أثناء القداس، حيث شن ملثمان ظهر اليوم هجومًا مسلحًا على كنيسة سانت ماريا بمدينة اسطانبول التركية، مما أسفر عن مقتل شخص.

وعقب الهجوم، أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، عن بدء التحقيق لكشف ملابسات الهجوم. هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وادان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الذي استهدف الكنيسة أثناء القداس، مؤكدًا أن استهداف دور العبادة أصبح ظاهرة تهدد أمن المواطنين أثناء أداء شعائرهم الدينية.