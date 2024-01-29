القومي للتغذية يوضح خطورة تسخين العيش أكثر من مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد سيد حماد، الاستاذ في المعهد القومي للتغذية، أن التخزين في "الفريزر" بالتجميد من آمن وسائل الحفظ والتخزين، إلا أن مدد الحفظ في التبريد تختلف من منتج لأخرى، حيث أن المدة التي يحفظ بها اللحوم تختلف عن الخضروات، مشددًا على أن طريق التخزين وطريقة درجات الحرارة هي الأهم.

وأوضح "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الميكروبات في العيش لا يأتي فقط من التخزين في "الفريزر" لكنها تأتي أيضًا من خلال التداول والملامسة بالأيد، موضحًا أن حفظ العيش في الفريزر يكون في خلال شهر ولا يجب أن يزيد عن هذه المدة، مؤكدًا أن الحفظ في الفريزر يكون بشروط من خلال الوصول لدرجة تجميد جيدة وحفظ الخبز في أكياس منفصلة والاستخدام في المرة الواحدة.

وأشار إلى أن الأغذية الطازجة أفضل من الأغذية الأخرى التي تم حفظها في التجميد، مؤكدًا أن تسخين العيش من الممكن أن يصل في السرطان وهو يكون بسبب تكرار التسخين من العيش بشكل يومي، ولابد أن يتم تخزين العيش بشكل جيد والتسخين على النار المباشر يخرج منه مواد كيميائية تؤثر على المكونات الغذائية للعيش ويخرج منه السرطان.