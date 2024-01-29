مجلة "قطر الندى" تقدم ورشة تفاعلية لأطفال معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أقامت مجلة "قطر الندى" ورشة تفاعلية، بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، تنوعت بين الحكي والرسم والتلوين، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفعاليات المعرض في سياق برامج وزارة الثقافة.

خلال الورشة استعرضت الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير المجلة، أبواب المجلة المختلفة، ثم حكت للأطفال عدة قصص وسيناريوهات منشورة بها، وأعقبها ورشة رسم وتلوين للأطفال قدمتها الفنانة رحاب جمال الدين سكرتير تحرير المجلة، والفنانة منى محمد حسين الرسامة بالمجلة، كما تم توزيع نسخ من المجلة هدايا للأطفال المشاركين، ولاقت الورشة إقبالا كبيرا من الأطفال.

وتصدر مجلة قطر الندى عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ عام 1995، وتأتي الفعاليات ضمن مشاركة مميزة لهيئة قصور الثقافة بمعرض الكتاب من خلال أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.