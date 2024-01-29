أول تعليق من الكهرباء على واقعة صيد السمك بـ"الصعق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت المهندسة غادة أبو كيلة رئيس قطاع توزيع كهرباء كفر الشيخ، أن الشبكة الكهربائية بمختلف المناطق التابعة لمحافظة ومدن كفر الشيخ تشهد استقرار تام ومتابعة مستمرة للتصدى لإنشاء وصلات غير شرعية من الشبكة لاستخدامها كسنارة فى صيد الأسماك صعقًا بالكهرباء.

وأكدت أن واقعة بحيرة البرلس التي تم ضبطها لا تمت الشبكة الكهربائية بأي صلة لكبر نطاق ومساحة البحيرة وعدم وجود شبكة كهربائية داخلها.

وأضافت "أبو كيلة" لمصراوى، أن صيد الأسماك بالصعق الكهربائي داخل بحيرة البرلس يتم من خلال استعانة المخالفين ديازل ذات جهود وقدرات مختلفة كى يقومون من خلالها بصعق الأسماك ومن ثم صيدها داخل البحيرة وهو ما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشفه وإلقاء القبض على التشكيل.

وأوضحت أنه توجد بعض المزارع السمكية فى نطاق المحافظة التي يتم رصد إرتكاب القائمين عليها مخالفات إلا أنه يتم التصدى لهم من خلال حملات الضبطية القضائية واستمرار التفتيش على سلامة وصحة مصادر التغذية الكهربائية وضمان عدم تعدي أي من أصحاب المزارع على الشبكة الكهربائية من خلال الاستعانة بوصلات كهرباء غير شرعية للمساعدة في صيد الأسماك.

يذكر أن قطاع الأمن العام تمكن من ضبط تشكيل عصابى ضم 7 صيادين تخصص نشاطه فى الصيد عن طريق الكهرباء من بحيرة البرلس بدائرة مركز شرطة البرلس.