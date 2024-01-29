شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دفاع البرلمان تعليقا على حادث الأردن: مصر حذرت من تداعيات توسيع الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مصر التزمت بضبط النفس منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واتبعت سياسة حكيمة تتفق مع الإرادة الشعبية، وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي من أن استمرار الحرب في غزة سيسفر عما لا يحمد عقباه، وسيؤدى لتوسيع دائرة الصراع، ودخول أطراف أخرى في الحرب مشيرا إلى أن حادث الأردن هو أحد هذه التداعيات.

وأشار كدوانى في تصريحات لـ ”الخليج 365” إلى أن الموقف الأمريكي والأوروبي المنحاز بشكل فج لصالح إسرائيل، والذي يضفي حماية كاملة للدولة الصهيونية بل ويدعمها ويشاركها في عدوانها على الشعب الفلسطيني، ويقدم لها تأييدا مطلقا وغطاء سياسيا للأعمال غير الإنسانية وسياسات التجويع والحصار القاتل للشعب الفلسطيني في غزة، أدى إلى حالة من الاحتقان العربي ضد السياسات الأمريكية والصهيونية، وظهور جماعات تعمل بشكل ممنهج ضد القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأعتبر كدواني أن حادث الأردن بداية لمرحلة جديدة من تبادل الاعتداءات ودخول الجماعات المناصرة للقضية الفلسطينية في أعمال عدائية ضد التواجد الغربي في المنطقة، ولابد من الاستماع للتحذيرات المصرية بالوقف الفوري للحرب، ولابد ان تتحمل أمريكا مسؤوليتها.