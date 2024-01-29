شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 29/1/2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما يشهد اليوم طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريباً الى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأيضا من المتوقع اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 70:60 كم / الساعة وارتفاع الموج من ( 4:3 متر) البحر الأحمر : معتدل، وارتفاع الموج (21.5 متر).

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 15

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 22