شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تستخرج بدل تالف لرخصة محل فى الجيزة.. 5 مستندات مطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة خدمة استخراج بدل تالف لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، وذلك ضمن عشرات الخدمات الهامة التي تقدمها لأصحاب المحال، ومنها: (الترخيص بفتح محل - تجديد رخصة تشغيل محل - تعديل ترخيص محل - نقل رخصة محل - إلغاء ترخيص محل - نقل رخصة إشغال طريق - تجديد أو إلغاء ترخيص إعلان - استخراج شهادة بيانات عن منشأة تجارية).

ويمكن لأصحاب المحال التقدم بطلب للمركز التكنولوجي في الحي أو المركز والمدينة التابعين لها لاستخراج بدل تالف لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، مع إحضار الأوراق والمستندات التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

-الرخصة التالفة.

-صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش والأصل للاطلاع.

-صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية والأصل للاطلاع.

-صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات والأصل للاطلاع.

وتقع المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة في كلًا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.