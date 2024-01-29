شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة معلم مساعد فصل بالصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة، للتقديم لمسابقة معلم مساعد فصل بالصفوف الأولى باجمالى 11114 معلما وهى كالتالى:

أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg، وهي:

1. صورة شخصية للمتقدم .

2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال).

4. المؤهل الدراسي .

5. المؤهل الأعلى إن وجد .

6. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث .

7. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

8. إيصال الإيداع البنكي.

- لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم صحيحاً وكاملاً أوالمحافظة أو الرقم

القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الإختبار الإلكتروني.

- الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.

-جميع الشروط الواردة بالاعلان على مسئولية الجهة الطالبة.

- بيانات التقديم والاتصال: تم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق (بوابة الوظائف الحكومية)

على الرابط الآتي : Https://jobs.caoa.gov.eq