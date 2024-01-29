شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب اليوم عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقطع شركة مياه الشرب بالقاهرة الخدمة، مساء اليوم الإثنين، عن مناطق (جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1، 2" –مساكن المهمات – مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – أرض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء، حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.

وأكدت الشركة ان الانقطاع نظراً لتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وأكدت الشركة انها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.