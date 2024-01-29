شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين وتطلق الرصاص على قسم الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طال رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، قسم الولادة في مستشفى جنين الحكومي، بينما تم تدمير الشارع المؤدي لدوار الحصان وثلاجات الموتى قرب المستشفى، خلال العملية العسكرية المستمرة في مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال انتشرت في محيط مستشفى جنين، ونفذت عمليات تدمير وتخريب للبنية التحتية والشوارع، كما أطلقت النار بكثافة في محيط المستشفى، ما أدى الى اصابة بعض نوافذ قسم الولادة وتحطم الزجاج الذي تناثر بداخل القسم، وأثار الهلع في صفوف المرضى.

وأضافت أن عمليات التدمير الاسرائيلية التي وصفت بالممنهجة، طالت أيضا الشوارع المؤدية إلى مخيم جنين، و"دوار الحمامة" بالقرب من المنطقة الصناعية، وبسطات الباعة قرب دوار الحثناوي، وفي محيط البريد، والدوار الرئيسي، وسينما جنين، وفي محيط المسجدين الكبير والصغير، وبالقرب من المنطقة الصناعية، وحيي البيادر والألمانية، وفي جورة الذهب، ومنطقة الهدف في المخيم.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين، عمليات اقتحام واسعة للمنازل وتفتيشها، واحتجاز قاطنيها والتحقيق معهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة جنين، وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة، وسط اطلاق نار، وتنفيذ عمليات تدمير للبنية التحتية.

وفي مخيم جنين، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على عدد من المسعفين من طواقم اسعاف الهلال الأحمر.

وكانت قوات الاحتلال المدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت المدينة من كافة مداخلها، وخاصة من شارع الناصرة، يرافقها أكثر من 6 جرافات من نوع (D9)، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على المركبات على شارع الناصرة بالقرب من ضاحية صباح، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وصفت بـ "العنيفة".

وأشارت الوكالة الى سماع أصوات الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة جنين.

وفي وقت لاحق دفع جيش الاحتلال بقواته الى طراف مخيم جنين ونشر القناصة على اسطح المنازل والعمارات التجارية، وسط مواجهات واشتباكات في عدة احياء في المدينة وأطراف مخيمها، واطلاق للنار والقنابل الدخانية بكثافة.