شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اكتشاف معهد الفلك 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الأجسام المكتشفة كما يلى :
1- شارك معهد الفلك في رصد ثلاثة أجسام فضائية جديدة
2- الأجسام الثلاثة تم تسجيل أول أرصاد لها من قبل مرصد الجبل الأرجواني في الصين في 10 يناير الجاري.
3- مشاركة المعهد تأتى في إطار التعاون البحثي مع المراصد الدولية لمُراقبة الأجسام القريبة من الأرض.
4- الفريق البحثي بالمعهد تمكن من رصد الأجسام الثلاثة على مدار 3 أيام باستخدام تليسكوب القطامية الفلكي، والذي يبلغ قطر مرآته 1.8 متر
5- تم تحليل البيانات المرصودة بواسطة الفريق البحثي المصري بالتعاون مع الفريق الصيني والشبكة العلمية الدولية للرصد البصري بروسيا.
6- تم تأكيد النتائج وتسجيلها في موقع الاتحاد الفلكي الدولي بكود مرصد القطامية (088) تحت أسماء "W012853- W014181- W014918".
7- يصبح مرصد القطامية الفلكي ثاني مرصد على مستوى العالم يرصد هذه الأجسام.
8- الأجسام المكتشفة تعود من الأجسام الخافتة، والتي يبلغ لمعانها حوالي 22 قدرًا نجميًا
9- تعتبر مثل هذه الأرصاد خُطوة مهمة نحو تسجيل مرصد القطامية ضمن المراصد الدولية التي تشارك في اكتشاف الأجسام الخافتة القريبة من الأرض.
10- مرصد القطامية الفلكي بتليسكوب بصري قطرة 190 سم يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط
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