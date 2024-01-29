شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اكتشاف معهد الفلك 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إضافة لسجل مرصد القطامية الفلكي، شارك المرصد ممثلا عن معهد الفلك، في اكتشاف ثلاثة أجسام جديدة قريبة من الأرض، حيث تعد هذه الاكتشافات إضافة مهمة لجهود معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مجال علم الفلك، وتُساهم في إثراء المعرفة العلمية عن الأجسام القريبة من الأرض.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الأجسام المكتشفة كما يلى : وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الأجسام المكتشفة كما يلى :

1- شارك معهد الفلك في رصد ثلاثة أجسام فضائية جديدة

2- الأجسام الثلاثة تم تسجيل أول أرصاد لها من قبل مرصد الجبل الأرجواني في الصين في 10 يناير الجاري.

3- مشاركة المعهد تأتى في إطار التعاون البحثي مع المراصد الدولية لمُراقبة الأجسام القريبة من الأرض.

4- الفريق البحثي بالمعهد تمكن من رصد الأجسام الثلاثة على مدار 3 أيام باستخدام تليسكوب القطامية الفلكي، والذي يبلغ قطر مرآته 1.8 متر

5- تم تحليل البيانات المرصودة بواسطة الفريق البحثي المصري بالتعاون مع الفريق الصيني والشبكة العلمية الدولية للرصد البصري بروسيا.

6- تم تأكيد النتائج وتسجيلها في موقع الاتحاد الفلكي الدولي بكود مرصد القطامية (088) تحت أسماء "W012853- W014181- W014918".

7- يصبح مرصد القطامية الفلكي ثاني مرصد على مستوى العالم يرصد هذه الأجسام.

8- الأجسام المكتشفة تعود من الأجسام الخافتة، والتي يبلغ لمعانها حوالي 22 قدرًا نجميًا

9- تعتبر مثل هذه الأرصاد خُطوة مهمة نحو تسجيل مرصد القطامية ضمن المراصد الدولية التي تشارك في اكتشاف الأجسام الخافتة القريبة من الأرض.

10- مرصد القطامية الفلكي بتليسكوب بصري قطرة 190 سم يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط