فاكسيرا: يوجد نوعان من التطعيم لسرطان عنق الرحم عند السيدات

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن تطعيم سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية متوفر بجميع فروع المصل واللقاح.

وأشارت فاكسيرا إلى أن سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية لدى الرجال يمكن أن تكون بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي أو hpv .

- وتابعت : هذا الفيروس قد بيتنقل باللمس فقط بمعنى لو حد سليم لمس المنطقة المصابة لأخر حامل للفيروس ممكن تتنقل له العدوى وعند السيدات يمكن أن يتطور المرض و يسبب سرطان عنق الرحم، كما أن الرجال يمكن أن يصابوا بالفيروس ويصابون بالسنطات التناسلية.

وأوضحت أن التطعيم موجود منه نوعين فى مصر نوع للسيدات فقط بيقى من سرطان عنق الرحم والنوع التاني للسيدات و الرجال بيقى من السنطات التناسلية وسرطان عنق الرحم، مضيفة أن التطعيم جرعتين أو ثلاثة حسب السن ويمكن الحصول عليه من سن 9 سنوات.