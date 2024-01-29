شكرا لقرائتكم خبر عن دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء بغزة واستشهاد صحفى في بلدة الزوايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وأضافت الإذاعة الفلسطينية، أن الدبابات تطلق النيران بكثافة على المستشفى الذي اقتحمته القوات، وسيطرت عليه لأسابيع قبل نحو شهرين.

من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام باستشهاد الصحفي الفلسطيني عصام اللولو وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة في السابع من شهر أأكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.