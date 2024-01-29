شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات مرورية عقوبتها 50 جنيها بقانون المرور الحالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
- استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
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