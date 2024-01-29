شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تستقبل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة.. فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المدارس لاستقبال استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن تبدأ المدارس فى استلام الاستمارات فبراير المقبل، كما حددت المديريات والإدارات التعليمية المستندات والأوراق المطلوبة لتسليم الطلاب استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، مضيفة أن الطالب يقوم بتسليم استمارة التقدم الأصل و3 صور منها، وإيصال رسم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، و4 صور شخصية للطالب خلفية بيضاء ويدون عليها اسم الطالب، وطابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل المشروعات وصورة بطاقة ولي الأمر يدون على صورة البطاقة رقم تليفون ولي الأمر، وصورة بطاقة الطالب يدون على صورة البطاقة رقم تليفون الطالب وشهادة ميلاد حديثة نسخة واحدة للطالب ، وحافظة بلاستيك لحفظ المستندات السابقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن مسئولى شئون الطلبة فى المدارس يقومون باستلام الاستمارة ومراجعتها قبل إرسالها إلى الكنترولات، مشددة على أن الكنترول يقوم بمراجعة الاستمارة وفرز الطلاب حسب الشعبة واللغة الثانية وفق قاعدة البيانات المركزية لطلاب الثانوية العامة.

فيما حدد الوزارة ضوابط وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلبة الدمج، موضحة أن نظام الدمج يطبق على الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم العام طبقاً للفئات المحددة بالقرار الوزاري وهم: الإعاقة الذهنية البسيطة - بطيئو التعلم - الشلل الدماغي ـ اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - كف البصر - ضعف البصر - ضعاف السمع - الإعاقات الحركية، مشددة على أنه يسمح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية أو محول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام - على الأقل ـ وفي حالة تقدم ولى الأمر بطلب لأداء نجله لامتحان الصف الثالث الثانوى مباشرة في ذات العام حال حدوث ظرف قهرى للطالب أدى إلى حدوث إحدى الإعاقات سالفة الذكر يرفق بالطلب أصل التقرير الطبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب ، وتقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن التقدم لأداء امتحان الثانوية العامة يتم وفق مجموعة من الإجراءات، حيث يتقدم ولى أمر الطالب إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة بطلب لأداء الامتحان مرفقاً به المستندات التالية :( إثبات قيد الطالب المنتظم - تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب ويحدد به معدل الذكاء - صورة من بطاقةالرقم القومي لولي الأمر - صورة من قرار الدمج إن وجد، أما بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل عليهم التقدم بإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بتقدمهم لأداء الامتحان.

واكدت على أنه تقوم لجنة الدمج المشكلة بالإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام الوزارة بدراسة تلك المستندات وفي حالة استيفاءها يتسلم ولى الأمر الطالب خطاب للتوجه إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي، كما يقوم ولى الأمر الطالب بتسليم أصل التقرير الطبي المعتمد إلى لجنة الدمج بالإدارة العامة للتربية الخاصة على أن يكون التقرير موضحاً به نوع الإعاقة - نسبة الذكاء - تقرير تفصيلي عن حالة الطالب الصحية.

وتابعت الوزارة: تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بفحص المستندات وعمل تقييم لكل طالب متقدم لأداء الامتحان.

كما تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بتجميع الحالات في كشوف موضحاً بها ( الاسم - المدرسة - الإدارة التعليمية - المديرية التعليمية - نوع الإعاقة - اللغة الاجنبية الثانية - ملاحظات ) وإرسالها مع كافة المستندات الخاصة بكل طالب للإدارة العامة للامتحانات