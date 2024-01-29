شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيفى بجهاز رعاية وتشغيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، غدًا الثلاثاء 30 يناير الجاري، ملتقى توظيفيا بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة هى "عضو فريق"، ويشترط للتقديم عليها أن يكون المؤهل من متوسط، وسن المتقدم حتى 35 سنة، ووجود موقف من التجنيد، لافتًا إلى أن التقديم للذكور فقط، ولا يقبل الطلبة، وعدد ساعات العمل 9 ساعات.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح مزايا تشمل: تأمين طبى واجتماعى، وراتب 5000 جنيه + إضافى وحوافز.

وينظم الملتقى بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، الكائن فى 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.