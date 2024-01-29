"عاشور" يطلب تطليق زوجته: "باعت هدوم بنتها بعد وفاتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم" عاشور.ح"، 36 سنة، مندوب مبيعات، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها تطليق زوجته مبرراً طلبه "باعت هدوم بنتها بعد وفاتها ومحتاجة مستشفى أمراض عقلية".

يروي الزوج تفاصيل زواجه: تزوجت من " نسمة. خ" ، 32 سنة، ربة منزل، حيث تعرفت عليها بعد وفاة والدها ورأيتها تعيش حالة اكتئاب غريبة، بعدها ساندتها وعلمت لاحقًا بأنها أرملة ولديها طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ومع ذلك تأقلمت مع الوضع وحاولت الزواج منها بكل الطرق وبالفعل تمت الزيجة.

يضيف الزوج: "بعد الزواج وجدتها تعشق طفلتها عشق لا مثيل له، وعشنا حياة سعيدة يشوبها بعض الخلافات البسيطة التي تحل خلال دقائق فقط".

يكمل "عاشور": مرت طفلتها بوعكة صحية شديدة وكان لابد من ذهابها إلى المستشفى لكن زوجتي رفضت اعتقادًا منها بأنه دور برد وسيمر سريعاً، لكن الطفلة عانت من أزمة صحية شديد وفقدت حياتها بعدها، حينها ساندت زوجتي لعلمي بحبها الشديد لطفلتها.

يواصل: مرت زوجتى بعدها بحالة نفسية جعلتها تحتاج إلى الجلوس بمستشفى الأمراض العقلية، وكان لابد من تنفيذ ذلك سريعا "باعت هدوم بنتها"، وكان تنتظرها بالشارع حتى تعود من الحضانة، بعدها لم استطيع استمرار حياتي معها.

يختتم الزوج: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر من زوجتي، وحملت الدعوى رقم 2399 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.