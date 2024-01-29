شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل خطة الأنشطة الطلابية بإجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الجامعة لديها ايمان كامل بأهمية تعظيم ممارسة ومشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية لتشكيل وبناء شخصية الطالب، وهو ما انعكس على تطبيق تخصيص انفاق 3 % من الرسوم الدراسية لصالح دعم الأنشطة الطلابية بمختلف كليات الجامعة وفق خريطة محددة تتماشى مع سياسة الجامعة ورغبات الطلاب فى إطار مشاركة الطلاب فى تحديد أولوياتهم.
وتابع رئيس جامعة حلوان، أن برنامج الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام تتضمن تنظيم زيارات لمعرض الكتاب الدولى كون موعد التنظيم يتزامن مع إجازة منتصف العام، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة فى مختلف المجالات لإطلاعهم على حجم الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية رغم التحديات الحالية.
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