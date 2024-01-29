شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل خطة الأنشطة الطلابية بإجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة لديها حرص كبير فى دعم مسيرة الأنشطة الطلابية، ووضعت خريطة متكاملة للأنشطة خلال إجازة منتصف العام الدراسى للعام الجامعى الجارى، ومتنوعة ما بين الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والزيارات الميدانية.

وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الجامعة لديها ايمان كامل بأهمية تعظيم ممارسة ومشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية لتشكيل وبناء شخصية الطالب، وهو ما انعكس على تطبيق تخصيص انفاق 3 % من الرسوم الدراسية لصالح دعم الأنشطة الطلابية بمختلف كليات الجامعة وفق خريطة محددة تتماشى مع سياسة الجامعة ورغبات الطلاب فى إطار مشاركة الطلاب فى تحديد أولوياتهم.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن برنامج الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام تتضمن تنظيم زيارات لمعرض الكتاب الدولى كون موعد التنظيم يتزامن مع إجازة منتصف العام، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة فى مختلف المجالات لإطلاعهم على حجم الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية رغم التحديات الحالية.