شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الشرقية: تحصين 651 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الشرقية أنه تم الانتهاء من تحصين 651 ألفا و710 رؤوس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية التى اطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لتحصين الماشية فى كافة محافظات الجمهورية.

‫يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.