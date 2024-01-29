شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفنى للمركبات فى القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلى من اللواء اح محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية، كما تفقد عدداً من خطوط الإنتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع.

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة المركبات، مثنياً على الآداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل مما يسهم فى تعظيم الإستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة.

ويعد مجمع الصناعات الهندسية من أهم الصروح التى حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها القتالية والفنية، وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر فى مجال الدعم الفنى بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤليات المكلفة بها.