مرصد الأزهر يدين الهجوم على كنيسة سانتا ماريا باسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الهجوم الذي استهدف كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية في اسطنبول أثناء القداس، مؤكدًا أن استهداف دور العبادة أصبح ظاهرة تهدد أمن المواطنين أثناء أداء شعائرهم الدينية.

وشن ملثمان ظهر الأحد، هجومًا مسلحًا على كنيسة سانتا ماريا بمدينة اسطنبول التركية، مما أسفر عن مقتل شخص.

وعقب الهجوم، أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، عن بدء التحقيق لكشف ملابسات الهجوم. هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

كان مرصد الأزهر، أكد أن مؤشر الإرهاب في إفريقيا لعام 2023 كشف تراجعًا ملحوظًا لعمليات تلك التنظيمات في عدة دول، بعد موجة الانتكاسات التي منيت بها تنظيماته والضربات الموجعة التي وجهتها الحكومات الإفريقية لها، لكن في المقابل زادت وتيرة الإرهاب في بعض الدول الإفريقية الأخرى التي تشهد صراعات داخلية وأزمات اقتصادية خانقة.

وتبنت التنظيمات الإرهابية في إفريقيا ما مجموعه (361) عملية إرهابية، تسببت في سقوط (3360) ضحية، وإصابة (913) بجراح، واختطاف (382) آخرين، فضلًا عن تشريد ونزوح آلاف الأشخاص من مناطق سكنهم.

ومن خلال إحصائية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للعمليات الإرهابية في عام 2023، تبين أن منطقة الشرق والقرن الإفريقي جاءت في المركز الأول نتيجة لتعرضها لـ (140) عملية إرهابية، يليها منطقة الساحل والصحراء التي تعرضت لـ (121) هجومًا إرهابيًا، ثم منطقة غرب إفريقيا؛ إذ بلغ عدد العمليات فيها (60) عملية إرهابية، فيما احتلت منطقة وسط إفريقيا المركز الرابع؛ بواقع (40) عملية إرهابيًا.

أما من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية فقد بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية (6628) قتيلًا و(2576) معتقلًا، فضلًا عن استسلام (2381) آخرين.