تمتد للقاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف أماكن وفرص سقوط الأمطار

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم وفق تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلى:

- متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- فرص أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

- الأمطار تمتد حقيقة بنسبة حدوث 40% تقريباً الى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتأثر فيه البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو، ويؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على علي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى .

ويشهد اليوم الإثنين طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.