شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال 48 ساعة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وطرق الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدء إجازة نصف العام رسميًا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي يوم السبت 27 يناير الجارى.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أنه من المقرر اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال أقل من 48 ساعة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المحافظ، سوف تعلن المحافظة عبر صفحتها الرسمية طرق الحصول على النتيجة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، لافتًا بأن النتائج الأولية تشير بإحصائيات مرتفعة للطلاب.

يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول بنتيجة الشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، ومن ثم يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين، ويتاح للطلاب الذين يرغبون فى تقديم تظلم على النتيجة أن يتقدموا بتظلم فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة حسب الإجراءات المحددة بشأن تقديم الطالب طلب تظلم.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد (اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)، وذلك بإجمالي 200 ألف و85 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.