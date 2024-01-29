شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التعاقد مع هيئة الشراء الموحد لتوريد التجهيزات الحرجة بـ621 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم التعاقد مع هيئة الشراء الموحد لتوريد التجهيزات الحرجة بقيمة 621 مليون جنيه وذلك للمستشفيات على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات طبية بأعلى معايير الجودة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لــ ”الخليج 365” إلى أن هناك تطويرا شاملا للمستشفيات بحيث تؤدى خدمات طبية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين وذلك بالمجان .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم الاهتمام بالبنية التحية لحوالي 60 قسم للعلاج الطبيعي بمختلف المنشآت من حيث إنشاء أو تطوير، وتابع : تم تطوير وإدخال حوالي 300 جهاز غسيل كلوي داخل المنشآت الخاصة بوزارة الصحة والسكان في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنه تم التطوير الشامل لمطابخ المستشفيات ( مناطق تشغيل - فرش و تجهيزات ) وفقاً لإحتياجات العمل وتحديد التجهيزات اللازمة لكل منطقة طبقاً للإشتراطات الصحية وتم تطوير جميع مطابخ المستشفيات التي تم تطويرها ضمن خطة التطوير بالوزارة الاهتمام بالبنية التحتية للمنشآت الصحية والسكان رفع كفاءة حوالي 350 مركز أشعة في جميع محافظات الجمهورية.