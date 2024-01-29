وزير النقل يسلم شهادات المدرب الدولى المحترف لعاملين بالشركة القابضة للنقل البحرى

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القاهرة - سامية سيد - سلم المهندس كامل الوزير وزير النقل، شهادات المدرب الدولى المحترف لعدد 120 مدربا معتمدا من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بحضور كل من، الدكتور ابراهام هامر- رئيس الشركات الدولية بمعهد القيادة الدولي التابع الجامعة ولاية ميزوري الامريكية، ورئيس والعضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

بدأت الفعاليات بكلمة لإحدى المتدربات استعرضت خلالها أهمية تلك الدورات في صقل مهاراتها المختلفة في مجال العمل، مؤكدة أنه وكل الموظفين حريصون على التدريب والتثقيف المستمر بما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، كما أعرب رئيس الشركات الدولية بمعهد القيادة الدولى التابع الجامعة ولاية ميزوري الأمريكية عن سعاته بالتعاون مع وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحرى والبري لتدريب عدد 120 متدربا كمدربين دوليين سيقومون بتدريب العمالة بشركاتهم على أسس علمية ودولية في كل المجالات.

وفي كلمته خلال فعاليات تسليم الشهادات، أكد وزير النقل، على أن العنصر البشري دائما في أولويات الوزارة، وأنه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولي حقيبة النقل، فإن الوزارة بكل هيئاتها وشركاتها ستكون في طليعة الهيئات والشركات بالدولة بجهد أبنائها، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير كل قطاعات النقل ارتكزت على خمسة محاور من أهمها العنصر البشري، حيث تم وضع آليات دقيقة لاختيار العناصر البشرية الجديدة وفق معايير دقيقة مع إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر البشرية الحالية خاصة مع تنفيذ الوزارة لمشروعات عملاقة في مختلف مجالات النقل والتي تتطلب أن تكون العناصر البشرية على أعلى مستوى من الاختيار والتأهيل والتدريب والتثقيف، ليكون كل موظف قادر على القيام بمهام وظيفته وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وكذلك عدم الاكتفاء بمثل هذه الدورات التدريبية بل يجب أن يعقبها اختبارات، وأن يخضع كل من يترقى لاختبارات دقيقة لاختيار افضل العناصر البشرية المؤهلة بما يحقق أهداف الشركة وبما يساهم في زيادة انتاجيتها وتقديمها لأعلى مستويات الخدمة.

جديد بالذكر، أن الشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة كانت قد قامت بالاعلان عن تنفيذ برنامج المدرب الدولى المحترف حيث تقدم لهذا البرنامج اكثر من 500 موظف من الشركة القابضة وشركاتها التابعه ، اجتاز المقابلة الشخصية 131 موظفا وتم تنفيذ 9 برامج تدريبية لهم شملت الشركة القابضة للنقل البحري والبري - شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – شركة ايجى باص - شركة غرب ووسط الدلتا - شركة القناة للتوكيلات الملاحية - شركة دمياط لتداول الحاويات - شركة المستودعات المصرية العامة وشركة الاسكندرية لتداول الحاويات البضائع وشركات التوكيلات الملاحية ويأتي انعاقد هذه الدورات في اطار توجيه وزيرالنقل بضرورة وضع خطط استراتيجية وتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية للشركات، تعتمد على المهام الفعلية واستحداث - ادارات جديدة في الموارد البشرية والمراجعة الداخلية والحوكة والتحول الرقمي بما يمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية ايجابية تساهم في تحقيق رؤية واهداف

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