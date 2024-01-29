شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم الإثنين فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 29 يناير استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.
بلطي 58 – 73 جنيها
بلطي أسواني 20 – 60 جنيها
فلية بلطي 40 – 200 جنيه
قشر بياض 75 – 125 جنيها
بياض أملس بلدي 60 – 100 جنيه
بياض أملس خليجي 30- 50 جنيها
قراميط 30 – 50 جنيها
ثعابين 50- 250 جنيها
مكرونة خليجي 65 – 75 جنيها
مكرونة سويسي 75 – 105 جنيهات
برانيس اسكندراني 75 – 105 جنيهات
مكرونة مجمدة 30- 40 جنيها
موسى 170 – 370 جنيها
سبيط 190 – 410 جنيهات
حدادي 10 – 20 جنيها
كابوريا 40 – 220 جنيها
مرجان 40 – 65 جنيها
مرجان مجمد 20- 30 جنيها
بربون 50 – 85 جنيها
بربون مجمد 25- 35 جنيها
دنيس 85 – 215 جنيها
جمبري 85 – 590 جنيها
جمبري مجمد 175- 375 جنيها
بوري 70 – 145جنيها
مازليا 60 – 110 جنيهات
شعور 60 – 110 جنيهات
وقار 60 – 130 جنيها
قاروص 60 – 160 جنيها
موزة 70 – 90 جنيها
باغة 20 – 50 جنيها
سردين 65 – 85 جنيها
كسكمري 55 – 75 جنيها
سردين مجمد 35- 75 جنيها
ماكريل مجمد 75- 95 جنيها
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز