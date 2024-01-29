شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم الإثنين فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 29 يناير استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة. ‎بلطي 58 – 73 جنيها ‎بلطي أسواني 20 – 60 جنيها ‎فلية بلطي 40 – 200 جنيه ‎قشر بياض 75 – 125 جنيها ‎بياض أملس بلدي 60 – 100 جنيه ‎بياض أملس خليجي 30- 50 جنيها ‎ قراميط 30 – 50 جنيها ‎ ثعابين 50- 250 جنيها ‎مكرونة خليجي 65 – 75 جنيها ‎مكرونة سويسي 75 – 105 جنيهات ‎ برانيس اسكندراني 75 – 105 جنيهات ‎ مكرونة مجمدة 30- 40 جنيها ‎موسى 170 – 370 جنيها ‎سبيط 190 – 410 جنيهات ‎حدادي 10 – 20 جنيها ‎كابوريا 40 – 220 جنيها ‎مرجان 40 – 65 جنيها ‎مرجان مجمد 20- 30 جنيها ‎بربون 50 – 85 جنيها ‎بربون مجمد 25- 35 جنيها ‎دنيس 85 – 215 جنيها ‎ جمبري 85 – 590 جنيها ‎جمبري مجمد 175- 375 جنيها ‎بوري 70 – 145جنيها ‎ مازليا 60 – 110 جنيهات ‎ شعور 60 – 110 جنيهات ‎وقار 60 – 130 جنيها ‎قاروص 60 – 160 جنيها ‎ موزة 70 – 90 جنيها ‎ باغة 20 – 50 جنيها ‎سردين 65 – 85 جنيها ‎كسكمري 55 – 75 جنيها ‎سردين مجمد 35- 75 جنيها ‎ماكريل مجمد 75- 95 جنيها ‫

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