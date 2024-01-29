شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على 10 سيارات فان تعمل دون ترخيص بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات موسعة بحدائق الأهرام لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال والأكشاك على الطريق العام، ومنع كل صور إعاقة الطريق، ومواجهة حالات البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن رفع 600 حالة إشغال متنوعة للمحال والمطاعم، والتحفظ على ونش مخالف بالعقار رقم 38 ط، وإيقاف أعمال بناء مخالف ببدروم العقار رقم 218 د، وكذلك التحفظ على 10 سيارات فان تعمل بدون تراخيص بالمخالفة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن القطاع.

واستجابة لشكاوى المواطنين، شنت المحافظة حملة تجريد ونظافة بشارع الضغط العالى بقطاع هضبة الاهرام لتحسين مستوى للنظافة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية؛ لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة بعدم السماح بأي مخالفات بناء وتعدى على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.