طلاب مدارس المتفوقين: الدراسة بـstem حلم وتساهم فى التأهيل لسوق العمل

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القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمشاريع فى مؤتمر نظام التعليم المصرى، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صباح اليوم فى أحد فنادق القاهرة برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأساتذة كليات التربية.

وأكد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، على أن الدراسة فى مدارس المتفوقين لها طابع خاص حيث تعمل اولا على تنمية الشخصية بالاعتماد على النفس، حيث إنه يتم توفير إقامة للطلاب داخل المدارس، تعتمد على البحث، موضحين أن كل دراستهم تعتمد على البحث باستخدام منصات البحث المختلفة على رأسها جوجل، موضحين أنها تعمل على تنمية الذكاء والتعامل مع المشكلات الحياتية ومن ثم الدراسة فيها حلم أى طالب.

قال الطالب زياد محمد بالصف الثالث الثانوى بمدرسة المتفوقين بمحافظة قنا، إن تجربة الدراسة بمدارس المتفوقين تنقل الطالب لبيئة تعليمية مختلفة، قائلا: لو رجع الزمن من تانى هدخل مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، مضيفا أن مميزات الدراسة كثيرة منها أنها تحول الطالب من شخص انطوائى لطالب قادر على التعامل والحديث مع اى شخص، كما أنها تعد الطالب لأن يكون جاهزا لسوق العمل.

وأوضح الطالب أنه كطالب بمدرسة متفوقين يجب أن يتم التنسيق وفق آليات مختلفة لدخول الجامعات، قائلا: ليس من المنطق أن يتم دخول الجامعات وفق مجموع الدرجات فقط حيث أن طبيعة الدراسة فى هذه المدارس تعتمد على البحث بشكل متواصل بالإضافة إلى تقديم الطالب مشروع أثناء الدراسة لحل مشكلة من المشكلات التى تواجه مصر كتلوث الهواء أو البيئة ومن ثم يجب أن تكون الكلية مناسبة لفكره وطبيعة دراسته بهذه المدارس، كما طالب بأن يتم فتح باب التنسيق بشكل مبكر.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مشاريع الطالب واستمعوا إلى شرح لهم.

ويفتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، تحت عنوان "الواقع والطموحات، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وحسن شحاتة وزير العمل، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM الذي يعد نموذجا قائما على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، كما يهدف هذا المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.

ويناقش المؤتمر التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، ومناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة، ومناقشة عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.