شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تطوير عربات تحيا مصر بالسكة الحديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو عن أعمال تطوير وتجديد عربات قطارات تحيا مصر العاملة على خطوط السكة الحديد، وذلك ضمن أعمال التطوير التى شهدتها السكة الحديد، حيث يتم إعادة تأهيل العربات بورش كوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف.

ويتم تغيير وتجديد كل دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، وكذلك تجديد العربة ودهانها من الخارج وعمل الصيانات اللازمة للعجلات ومنظومة الفرامل.

جدير بالذكر، أن ورش كوم أبو راضي مقامة على مساحة حوالى 75 فدانا وتقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية ال VIP والاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات توليد القوى ويبلغ عدد العاملين بها 1270 عاملا (مهندسين وفنيين وحرفيين وإداريين) وقد تم تطوير ورش عربات كوم أبو راضي بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل.