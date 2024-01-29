شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع دعم مدارس المتفوقين: stem نقطة مضيئة فى التعليم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا ابو سريع، مدير مشروع إعداد المعلم ودعم مدارس المتفوقين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أول مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تم افتتاحها فى 2011، موضحا أن اليوم هو أول مؤتمر لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وهو حلم، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى يؤمن بمدارس stem، باعتبارها نقطة مضيئة فى منظومة التعليم المصرى، قائلا: المؤتمر سوف يجيب على بعض الأسئلة منها بعد 13 عاما أين وصل مشروع مدارس المتفوقين والى أين وصل الدعم، متابعا: أن الهدف من التعليم بمدارس المتفوقين هو بناء شخصية مختلفة من الطلاب ومدارس المتفوقين سيكون هو نواة التطوير وخاصة الثانوية العامة وسيكون الحل فى نموذج stem.

وافتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، تحت عنوان "الواقع والطموحات، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وحسن شحاتة وزير العمل، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM الذي يعد نموذجا قائما على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، كما يهدف هذا المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.

ويناقش المؤتمر التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، ومناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة، ومناقشة عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.