شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 14 إمامًا إلى مختلف دول العالم لإحياء ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد كل من :1. الشيخ محمد السيد أحمد الطايش - واعظ بالأزهر الشريف إلى التجمع الإسلامي الفنزويلي – فنزويلا – قارئًا .2. الشيخ أيمن محمد عبد المنعم محمد - معلم بالأزهر الشريف إلى جمعية رابطة العالم الإسلامي – فنزويلا . – قارئًا.3. الشيخ محمود مهدي ثابت عبد الجواد – معلم قرآن كريم بالأزهر الشريف إلى المركز الإسلامي الفنزويلي – فنزويلا– قارئًا .وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (62) إمامًا وقارئًا.

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًا بإيفاد (14) إمامًا منهم اثنان لغات (لغة إنجليزية) إلى مختلف دول العالم على النحو التالي:

1. إيفاد الشيخ أحمد ضيف الله سعد جاويش - إمام وخطيب - الديوان العام ، للعمل بالمركز الإسلامي ستامفورد – أمريكا – لغات وترجمة – الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية .

2. إيفاد الشيخ مصطفى إبراهيم نبوي أحمد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، للعمل بالجمعية الإسلامية اللبنانية – لاكمبا – سيدني – استراليا - لغات وترجمة – الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية .

3. إيفاد الشيخ محمود سيد محمد جودة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم، للعمل بالجمعية العربية الإسلامية – قرطبة - الأرجنتين.

4. إيفاد الشيخ أحمد طه أحمد متولي – إمام وخطيب بالديوان العام ، للعمل بمدينة فومبان – الكاميرون .

5. إيفاد الشيخ جمال أبو المكارم الفولي علي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، للعمل بمدينة فومبان – الكاميرون.

6. إيفاد الشيخ محمد محمد إسماعيل محمد ملكة - إمام وخطيب بالديوان العام، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – كامبيناس – ساوباولو – البرازيل .

7. إيفاد الشيخ عبد الله السيد علي رحيم - إمام وخطيب بالديوان العام، للعمل بالجمعية الخيرية بارانافي – بارانا - البرازيل.

8. إيفاد الشيخ مكاوي حسين محمد حسين - إمام وخطيب بالديوان العام – للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بالسانتوس - البرازيل.

9. إيفاد الشيخ محمد منصور محمد محمود هبالة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – سانتو أمارو – ساوباولو - البرازيل.

10. إيفاد الدكتور رضا محمد عبد الحميد بدران - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان .

11. إيفاد الشيخ فودة السيد أحمد فودة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، للعمل بمعهد حمزة – المجلس الإسلامي الموزمبيقي – موزمبيق .

12. إيفاد الشيخ محمد موسى واصف حسين - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – ميكاو – كولومبيا .

13. إيفاد الشيخ محمد أحمد زين خليفة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط، للعمل بجامعة شيخ أنت جوب - السنغال.

14. إيفاد الشيخ طاهر عوض عبد الحميد محمد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسوان، للعمل بالمركز الإسلامي الفنزويلي – جزيرة مارجريتا – فنزويلا .