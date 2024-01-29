شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 14 إمامًا إلى مختلف دول العالم لإحياء ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًا بإيفاد (14) إمامًا منهم اثنان لغات (لغة إنجليزية) إلى مختلف دول العالم على النحو التالي:
1. إيفاد الشيخ أحمد ضيف الله سعد جاويش - إمام وخطيب - الديوان العام ، للعمل بالمركز الإسلامي ستامفورد – أمريكا – لغات وترجمة – الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية .
2. إيفاد الشيخ مصطفى إبراهيم نبوي أحمد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، للعمل بالجمعية الإسلامية اللبنانية – لاكمبا – سيدني – استراليا - لغات وترجمة – الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية .
3. إيفاد الشيخ محمود سيد محمد جودة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم، للعمل بالجمعية العربية الإسلامية – قرطبة - الأرجنتين.
4. إيفاد الشيخ أحمد طه أحمد متولي – إمام وخطيب بالديوان العام ، للعمل بمدينة فومبان – الكاميرون .
5. إيفاد الشيخ جمال أبو المكارم الفولي علي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، للعمل بمدينة فومبان – الكاميرون.
6. إيفاد الشيخ محمد محمد إسماعيل محمد ملكة - إمام وخطيب بالديوان العام، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – كامبيناس – ساوباولو – البرازيل .
7. إيفاد الشيخ عبد الله السيد علي رحيم - إمام وخطيب بالديوان العام، للعمل بالجمعية الخيرية بارانافي – بارانا - البرازيل.
8. إيفاد الشيخ مكاوي حسين محمد حسين - إمام وخطيب بالديوان العام – للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بالسانتوس - البرازيل.
9. إيفاد الشيخ محمد منصور محمد محمود هبالة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – سانتو أمارو – ساوباولو - البرازيل.
10. إيفاد الدكتور رضا محمد عبد الحميد بدران - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان .
11. إيفاد الشيخ فودة السيد أحمد فودة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، للعمل بمعهد حمزة – المجلس الإسلامي الموزمبيقي – موزمبيق .
12. إيفاد الشيخ محمد موسى واصف حسين - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – ميكاو – كولومبيا .
13. إيفاد الشيخ محمد أحمد زين خليفة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط، للعمل بجامعة شيخ أنت جوب - السنغال.
14. إيفاد الشيخ طاهر عوض عبد الحميد محمد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسوان، للعمل بالمركز الإسلامي الفنزويلي – جزيرة مارجريتا – فنزويلا .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز