شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الإثنين فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 29 يناير استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة. وكانت الأسعار كالتالى: برتقال بلدي 5.5 – 6.5 جنيه برتقال سكري 5.5 – 6.5 جنيه برتقال أبو سرة 5.5 – 10 جنيهات نارنج 4 – 6 جنيهات يوسفي 5.5 – 8.5 جنيه كيمو كوات 18 – 20 جنيها جريب فروت 4 – 7 جنيهات ليمون حلو 7 – 10 جنيهات ليمون بلدي 13– 21 جنيها ليمون أضاليا 2– 4 جنيهات تفاح أمريكي 25- 45 جنيها تفاح جولدن 25 – 35 جنيها تفاح سوري لبناني 20 – 30 جنيها بلح سيوي 35 – 45 جنيها بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها جوافة 8 – 12 جنيها رمان 11 – 23 جنيها فراولة 16 – 22 جنيها كانتلوب 7 – 11 جنيها كاكا 20 – 30 جنيها مانجو 35 – 75 جنيها بطيخ 16- 60 جنيها

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