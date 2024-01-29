شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تكشف 8 طرق للوقاية من عدوى الأنفلونزا الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن طرق الوقاية من الأنفلونزا والتى تضمنت الأتى :- ١- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية. ٢- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف. ٣- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة. ٤- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة. ٥- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال. ٦- التخلص من المناديل الورقية فور استخدامها. ٧- تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية. ٨- لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

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