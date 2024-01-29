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فاكسيرا تكشف 8 طرق للوقاية من عدوى الأنفلونزا الموسمية

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القاهرة - سامية سيد -  الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن طرق الوقاية من الأنفلونزا والتى تضمنت الأتى :- 

 

١-  تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

 ٢- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف.

٣- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة.

٤- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة.

٥-  تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال.

٦-  التخلص من المناديل الورقية فور استخدامها.

٧-  تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية.

٨-  لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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