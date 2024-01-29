شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تكشف 8 طرق للوقاية من عدوى الأنفلونزا الموسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن طرق الوقاية من الأنفلونزا والتى تضمنت الأتى :-
١- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.
٢- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف.
٣- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة.
٤- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناعة.
٥- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال.
٦- التخلص من المناديل الورقية فور استخدامها.
٧- تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية.
٨- لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.
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