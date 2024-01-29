شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية فى بنى سويف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول، بعد الانتهاء من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الماضى، وبدء أعمال تقدير الدرجات.

ويواصل كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف، أعمال تقدير ورصد الدرجات حيث سيتم إعلان النتيجة الأسبوع المقبل.

أكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، انتظام سير العمل بكنترول الشهادة الإعدادية، حيث بدأت أعمال التصحيح الخميس الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مشيراً إلى تكليفاته بالالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول، حيث تم التأكيد على تحرى الدقة فى أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أى جزئية فى السؤال، فضلاً عن أهمية قيام أعضاء لجنة النظام والمراقبة( الكنترول) بتوخى الحرص والدقة فى مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب، تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتابع وكيل التعليم، موضحاً أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين: القطاع.الأول” أ “ويضم إدارات ( اهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا) بإجمالى 28 ألف و660 طالبا وطالبة خلال 162لجنة ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، فيما يضم القطاع الثاني”ب” ويشمل إدارات( بنى سويف، الواسطى، الفشن ) بإجمالى 30 ألف و735 طالبا وطالبة موزعين على 147 لجنة ومقره مدرسة جمال عبد الناصر.