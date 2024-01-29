تعرف على أهم توصيات الزراعة لمزارعى الكتان

القاهرة - سامية سيد - يعد محصول الكتان أحد النباتات الزيتية الحولية، التي باتت في مقدمة أولويات قطاع عريض من المزارعين، بسبب حجم الطلب عليها، وقاعدتها التسويقية التي تضمن لهم تحقيق مردود وعائد اقتصادي مرضي بحلول نهاية الموسم.

و يحتل الكتان مكانة مرموقة في قائمة أولويات المزارعين، نظرًا لارتفاع عوائده الاقتصادية، والتي يمكن مضاعفتها حال استكمال حلقة الإنتاج بالدخول لدائرة التصنيع.

ومن ‎أفضل الأراضي الملائمة لزراعة محصول الكتان هي المناطق الموجودة بمحافظات الوجه البحرى ويتم زراعته من ‎نهاية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر، وهذه هى الفترة المثلى للزراعة و التأخير عن هذا التوقيت ينعكس بالسلب، على حجم الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.

وهناك ‎3 أصناف معتمدة زيتية يتحصل المزارع منها على محصول بذرة مرتفع وألياف منخفضة و ‎ثنائية يتحصل منها المزارع على نسب متقاربة من الألياف والزيوت، ومنها “جيزة 11 و12” و الليفية ويتحصل منها المزارع على محصول ألياف مرتفع على حساب البذور .