شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإنسانية بحاجة لخطاب دينى رشيد اليوم أكثر من أى وقت مضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حاجة الإنسانية إلى الخطاب الديني الرشيد اليوم أكثر من أي وقت مضى ليعيد إليها إنسانيتها الحقيقية ويربط تصرفاتها بمرضاة الخالق عز وجل بعيدا عن سحق الإنسان لأخيه الإنسان واستباحة ماله وأرضه ودمه.

من ناحية أخرى وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (20 – 21 رجب 1445هـ)، الموافق(1 - 2/2/ 2024م)، ، وتضم القافلة ثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، واثنين من الباحثين الشرعيين بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة ".