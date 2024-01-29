شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تجدد عربات القطارات الإسبانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة السكة الحديد صور لأعمال تطوير وتجديد عربات القطارات الإسبانى، ضمن خطة تجديدها بالكامل، حيث يتم إعادة تأهيل العربات بورش كوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف، ويتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز.

ويتم رفع كفاءة 150 عربة اسباني مكيفة، حيث يتكون كل قطار إسباني مكيف من 11 عربة بواقع ( 4) عربة درجة أولى – و ( 6) عربات درجة ثانية – و عربة بوفية ودرجة ثانية.

وتم الإنتهاء من 4 قطارات بإجمالي (44 عربة) منهم وتم دخولهم الخدمة وجاري الإنتهاء من القطار الخامس على ان يتم ادخال باقي القطارات تباعا بعد إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن ورش كوم ابوراضي مقامة على مساحة حوالى 75 فدانا، وتقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية ال VIP والاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات توليد القوى ويبلغ عدد العاملين بها 1270 عامل ( مهندسين وفنيين وحرفيين وإداريين) وقد تم تطوير ورش عربات كوم أبو راضي بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل