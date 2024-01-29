ميناء رفح البرى يستقبل 69 مصابا ومرافقا فلسطينيا

وقال مصدر مصري مسؤول بميناء رفح البري، في تصريح صحفي، إنه تم إدخال 90 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية للجانب الفلسطيني، و5 شاحنات وقود منها 4 شاحنات سولار وواحدة غاز للمنازل، وتم تسليمها إلى وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في ميناء رفح من الجانب الفلسطيني.