شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبب الإصابة بسرطان عنق الرحم، مؤكدة أن الإصابة بفيروس الورم الحليمى البشرى وراء العدوى ومن ثم الإصابة بالمرض.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس الورم الحليمى البشرى هو عدوى شائعة تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى والإصابة المستمرة به تؤدى إلي نمو خلايا غير طبيعية يتواصل نموها إلي أن تصبح سرطانا.

وتابعت: هذا الفيروس قد ينتقل باللمس، "بمعنى لو حد سليم لمس المنطقة المصابة لآخر حامل للفيروس ممكن تتنقل له العدوى" وعند السيدات يمكن أن يتطور المرض ويسبب سرطان عنق الرحم، كما أن الرجال يمكن أن يصابوا بالفيروس ويصابون بالسنطات التناسلية.

وأوضحت أنه يوجد نوعان من التطعيم فى مصر، نوع للسيدات فقط يقى من سرطان عنق الرحم والنوع الثاني للسيدات والرجال يقى من السنطات التناسلية وسرطان عنق الرحم، مضيفة أن التطعيم جرعتين أو ثلاثة حسب السن ويمكن الحصول عليه من سن 9 سنوات.