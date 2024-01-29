شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2024 برقم الجلوس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة باتت تفصلنا عن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لـ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، حيث انتهت أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدأ الطلاب رسميًا إجازة نصف العام حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير الجارى، على أن تستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب بعدها للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد (اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)، وذلك بإجمالي 200 ألف و85 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وتعلن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك خلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت محافظة الجيزة أنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل وإعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المحافظ سوف تعلن عبر صفحتها الرسمية عن طرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.

يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، ومن ثم يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين، ويتاح للطلاب الذين يرغبون فى تقديم تظلم على النتيجة أن يتقدموا بتظلم فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة حسب الإجراءات المحددة بشأن تقديم الطالب طلب تظلم.